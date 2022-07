ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA INTERESSADOS EM DESFILAR NO MODA MATRIZ 2022

O tradicional desfile “Moda Matriz” já está sendo preparado pela Secretaria de Mobilidade Urbana, dentro da programação da Semana da Inclusão. O evento vai acontecer no dia 22 de setembro, às 18h30, na Praça Rui Barbosa (em frente à matriz de São José).

Enquanto os detalhes finais do evento estão sendo planejados, os interessados em desfilar no “Moda Matriz 2022 – Edição Festa”, já podem se inscrever para a seleção de modelos que estarão na passarela.

Podem se inscrever: pessoas com deficiência, a partir de 8 anos de idade, residentes em Mogi Mirim e que tenham disponibilidade de horário para ensaio.

A Edição Festa do “Moda Matriz 2022” vai contar com roupas customizadas para pessoas com deficiência. O conceito é o reuso e a adaptação de roupas que facilitem a vestimenta, conforme o tipo de deficiência de cada modelo.

Faça sua inscrição de 8 a 15 de agosto! A inscrição deve ser feita pelo link abaixo. Basta clicar e se inscrever!

LINK: https://forms.gle/xpNNW1JTu7UBUdD37