ABERTAS INSCRIÇÕES DE MULHERES PARA TEATRO BASEADO NA LEI MARIA DA PENHA

PROJETO DO FICC CONTEMPLA ELENCO EXCLUSIVAMENTE FEMININO; NÃO PRECISA

TER EXPERIÊNCIA

Crédito: Divulgação

Cartaz com informações sobre a oficina de montagem teatral

Projeto contemplado pelo Fundo de Investimentos Culturais de Campinas –

FICC 2022 vai selecionar cinco mulheres para integrar a preparação de

elenco de um espetáculo de rua em defesa dos direitos de todas as

mulheres. O FICC pertence à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

As interessadas deverão se inscrever até o dia 23 de junho pelo

formulário disponível neste link: https://bit.ly/selecaoprojetopenha.

As mulheres interessadas em participar da oficina para a montagem

teatral precisam ter mais de 18 anos, ter interesse em fazer teatro e em

estudar o tema proposto (a lei Maria da Penha), ser moradora de

Campinas, ter disponibilidade para participar da preparação e ensaios

sempre às terças e quintas-feiras (de 11 de julho a 26 de outubro de

2023) das 19h às 22h, na Rosa dos Ventos Morada das Artes, em Barão

Geraldo, ter disponibilidade para apresentação nos sábados 7, 21 e 28

de outubro, durante o dia.

Das cinco vagas, a produção destinará ao menos três vagas para

mulheres pretas, indígenas, trans e mães solo. As mulheres

selecionadas receberão um cachê no valor de R$ 800,00 por mês,

durante a realização do projeto (julho a outubro). Não há

necessidade de experiência anterior em teatro.

As cinco mulheres irão participar de uma formação artística com

quatro profissionais: as atrizes Brisa Vieira e Naia Pratta (que fazem

parte do elenco cênico estável e com as quais as mulheres selecionadas

irão atuar), a musicista Aline Marques e a produtora Júlia Conterno.

Além disso, elas também participarão de um Ciclo de Palestras sobre a

Lei Maria da Penha e os mecanismos de proteção existentes em Campinas,

junto com a diretora e toda a equipe do Projeto Penha, que conta com a

direção e coordenação de Erika Cunha.

Depois, o elenco segue com ensaios e investigações cênicas até

outubro, quando está prevista a estreia do espetáculo que terá quatro

apresentações nas ruas de Campinas, no centro e também em bairros

periféricos da cidade.

Serviço

Evento: Seleção de mulheres para oficina de montagem teatral

Data: de 1 a 23 de Junho de 2023 . Resultado: 3 de Julho de 2023

Inscrições: https://bit.ly/selecaoprojetopenha