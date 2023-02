Abertas inscrições para curso EJA de auxiliar em agroecologia no IFSP

Estão abertas até 1ª de março as inscrições para o processo seletivo do Curso de Auxiliar em Agroecologia, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), oferecido pelo Campus Campinas do Instituto Federal de São Paulo (IFSP). O pré-requisito para a inscrição é possuir 15 anos ou mais e o Ensino Fundamental I – Anos Iniciais (1º ao 5º ano). O curso é totalmente gratuito, sem taxas de matrícula, inscrição ou mensalidades.

A formação em Auxiliar em Agroecologia será realizada por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas, com o oferecimento do espaço e insumos para as aulas práticas no projeto piloto de agricultura urbana no Jardim Florence. A Secretaria Municipal de Educação também participa da parceria e fornecerá o núcleo comum da educação básica, bem como alimentação e transporte.

“Como sempre costumo dizer, política pública se faz com parceria e o apoio do Instituto Federal de São Paulo e da Secretaria Municipal de Educação tornaram possível essa iniciativa, extremamente importante para proporcionar mais segurança alimentar à nossa cidade”, afirmou Vandecleya Moro, secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas.

Para concorrer a uma das 40 vagas ofertadas, é necessário preencher o Formulário Digital de Inscrições, conforme o edital de seleção, que pode ser acessado em https://www.cmp.ifsp.edu.br/inscricao-agroecologia . Para ajuda no preenchimento do Formulário Digital de Inscrições, acesse o tutorial em https://www.cmp.ifsp.edu.br/tutorial-agroecologia

Além das reservas de vagas preconizadas pelo Instituto Federal de São Paulo, terão prioridade mulheres com crianças de até 6 anos, contemplando a prioridade absoluta para a primeira infância; em seguida, mulheres com filhos de 6 a 15 anos. Além disso, a população registrada no Cadastro Único também terá pontuação prioritária.

Tais ações visam priorizar alunos que devem ser prioridades para politicas públicas intersetoriais e, em especial, a politicas de segurança alimentar e nutricional. Os pontos do Juventude Conectada estão apoiando os alunos que precisarem de apoio para as inscrições.

O curso terá a duração de 24 meses e será ofertado em dois turnos, distribuídos entre os componentes da formação geral do EJA, Anos Finais do Ensino Fundamental – de 2ª a 6ª feira, no período noturno – e os componentes da formação profissionalizante para Auxiliar em Agroecologia aos sábados, no período matutino.

Poderão se candidatar pessoas que desejam dar continuidade à sua formação escolar com conhecimentos integrados de formação geral e tecnológica para auxiliar sistemas de produção agroecológicos articulados à melhoria das condições de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) do Município.