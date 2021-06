Abertas inscrições para Oficinas Culturais gratuitas em Mogi Mirim

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através do Programa Oficinas Culturais – Programa de Formação para o Interior, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Mogi Mirim, está com inscrições abertas para 6 oficinas gratuitas oferecidas pelo Governo do Estado. As atividades vão acontecer no mês de Julho, em formato remoto, via Zoom.

Veja abaixo a lista completa de palestras e oficinas:

OFICINA DE PANDEIRO – PRÁTICAS NA CULTURA POPULAR BRASILEIRA

Vagas disponíveis: 35 vagas

Público-alvo: a partir de 16 anos

Materiais necessários: pandeiro, independente do seu tamanho, marca, modelo ou estado de conservação, podendo ser substituído alternativamente por outros elementos como tampas de panela, latas de goiabada, dentre tantos outros materiais que possam auxiliar a prática desses ritmos.

Link de inscrição: https://forms.gle/aMrzggjtFeukJZx16

OFICINA PRÁTICA DE DESENHO ESPONTÂNEO

Vagas: 50 vagas

Público alvo: interessados em geral

Materiais necessários: folhas sulfite ou caderno de desenho, lápis de cor comum e aquarela, giz de cera ou pastel ou de lousa, lápis grafite HB, 6B e 4B, borracha, caneta hidrográfica pilot preta e caneta esferográfica preta ou azul.

Link de inscrição: https://forms.gle/LGTJLdDmw3Hcz26b8

OFICINA ENTRE DOBRAS E CORTES: POSSIBILIDADES PARA NARRATIVAS VISUAIS

Vagas: 25 Vagas

Público alvo: Educadores, artistas visuais, designers, produtores culturais, etc.

Materiais necessários: Material de desenho, tais como lápis preto e borracha. Material para dobra e corte, tais como tesoura, estilete, régua metálica, base para corte. Material para colagem, tais como revistas, jornais, materiais impressos e cola bastão.

Link de inscrição: https://forms.gle/tn4tS5KjnpvdazpLA

OFICINA DE FOTOGRAFIA E PERCEPÇÃO AMBIENTAL

Vagas: 50 vagas

Público-alvo: pessoas que se interessem em aprender técnicas básicas de fotografia e linguagem fotográfica e tenham alguma afinidade com o tema “natureza”.

Recursos técnicos, materiais e equipamentos necessários: câmera fotográfica ou celular com câmera.

Link do formulário: https://forms.gle/SD4bvvpbVjak4biG6

CLUBE DE LEITURA DANTE E A DIVINA COMÉDIA: UMA VIAGEM ENTRE INFERNO, PURGATÓRIO E PARAÍSO

Vagas: 50 vagas

Público-alvo: interessados em geral

Link do formulário: https://forms.gle/XMgeUmXyUoeFgzaj8

ESCREVER O AMOR NOS TEMPOS DE PANDEMIA

Vagas: 30 Vagas

Público-alvo: a partir de 16 anos

Link para inscrição: https://forms.gle/qpQioppTMTWZZTpDA