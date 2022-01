ABERTURA DA COPA RURAL É ADIADA

A Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel) determinou o adiamento da abertura da Copa de Futebol Rural Mogi Mirim 2022. Com duas partidas agendadas para o dia 23 de janeiro, a competição terá o seu início adiado por tempo indeterminado.

Os dirigentes dos seis clubes participantes foram comunicados da decisão na manhã desta sexta-feira (14).

A medida acompanha orientação do Prefeito Paulo de Oliveira e Silva e da Secretaria Municipal de Saúde e ocorre devido ao aumento no número de casos de Covid-19 e de H3N2.

No dia 23 de janeiro aconteceriam dois jogos. No campo da Aparecidinha, o time da casa receberia o Martim Francisco, às 13h45, pela categoria Aspirantes e às 16h, pela Titular. A primeira rodada seria completada no dia 30.

Assim que a situação for atualizada, a tabela de jogos terá as datas definidas e as agremiações serão devidamente comunicadas. A Sejel reitera aos times participantes para que seja mantida a rotina de inscrições e que deseja a normalização do quadro sanitário na cidade para que, o mais breve possível, possa dar início às competições.