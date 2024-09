Abertura da exposição “Do Lugar de Dentro” será neste sábado no Museu da Cidade-Casa de Vidro

O Museu da Cidade – Casa de Vidro inaugurará a exposição “Do Lugar de Dentro” sob a curadoria de Marta Strambi no dia 28 de setembro, às 10h. A visitação é gratuita e ficará aberta até dia 31 de outubro, de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h; e aos sábados, das 10h às 14h.

A exposição reúne 17 artistas que investigam suas próprias narrativas e experiências. A proposta foi concebida dentro de um grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes da Unicamp, promovendo uma reflexão profunda sobre a identidade, a memória e questões sociais contemporâneas, como gênero e raça.

As técnicas e linguagens utilizadas pelos artistas nas 50 obras que integram e exposição são diversas e inovadoras, abrangendo desde a linguagem da fotografia até produções em pintura e bordado, assim como apropriações tridimensionais e instalações.

Além da exposição, haverá um ciclo de palestras com reflexões sobre as obras expostas, tendo os próprios artistas como palestrantes. O objetivo é realizar interface com o público sobre discussão das obras de arte e suas reflexões e inflexões na sociedade.

Programação:

05/10:

10h – Do lugar de dentro: campo de forças (Marta Strambi)

11h – Processos em ebulição: desafio em torno da narrativa afro-autobiografica (Tiago Gualberto)

12h – Tecituras de fé: bordados (Andrea Lalli)

19/10:

10h – Um corpo em reparação (Samia Cristina)

11h – América melancólica (Marcel Esperante)

12h – O mau-criado: instalação (Rafael Coutinho)

26/10:

10h – Proeminências de objetos e ambientes (Andrey Rossi)

11h – Imagens em territórios contaminados corriqueiros na pintura (Michael Silva)

12h – Pura paisagem (Mauricius Farina)

Serviço:

Exposição “Do Lugar de Dentro”

Data: 28/09 até 31/10

Horário de abertura: 28/09 (sábado) às 10h

Horário de visitação: terça a sexta das 9h às 12h e das 14h às 17h, aos sábados das 10h às 14h

Local: Museu da Cidade/Casa de Vidro

Endereço: av. Heitor Penteado, 2415, Lago do Café, Taquaral

Entrada gratuita