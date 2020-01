ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO LEVA BOM PÚBLICO AO AZULÃO E CONTA COM MÉDIA DE 4 GOLS POR PARTIDA

Olhos marejados, sorrisos largos e abraços verdadeiros. Sentimentos e emoções se misturaram na abertura do primeiro Campeonato Municipal de Futsal Feminino. Dentro e fora de quadra. O ginásio do “Azulão” ficou lotado e vibrou muito com esse momento histórico para a cidade.

Quando a bola rolou, o que se viu foi um verdadeiro show de técnica, garra e disposição. Quatro jogos e uma excelente média de 4 gols por partida.

Na abertura, a UniFaj contou com o brilho da sua goleira para superar a Ponte Preta pelo placar de 3 x 1. No segundo jogo, o Lyon anotou um belíssimo gol e venceu o Meninas de Quadra por 1 x 0.

Logo depois, o Fênix da Colina precisou da força do seu ataque para derrotar a equipe do Adaga pelo placar de 5 x 2. No encerramento da rodada, o Audaz ganhou do Damas da Bola por 3 x 1 em um duelo muito equilibrado.

Agora, as equipes voltam a quadra do “Azulão” no próximo domingo, 2 de fevereiro, para a disputa da segunda rodada. Os jogos acontecem a partir das 8h.

Reportagem: Raphael Luna

Foto: Samuel Oliveira