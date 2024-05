Abertura do Campeonato Municipal de Futebol Amador Série Ouro C será neste domingo, dia 19

Crédito: Divulgação

Todas as partidas têm entrada gratuita e serão disputadas em espaços públicos e campos de parceiros

A temporada 2024 do Campeonato Municipal de Futebol Amador Série Ouro C começa neste domingo, dia 19 de maio, com a realização de 32 partidas. O campeonato promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer reúne 1.800 jogadores que representam 64 agremiações da cidade. Todas as partidas serão disputadas em espaços públicos e campos de parceiros, com entrada gratuita, inclusive na grande final, prevista para o dia 7 de julho, na Praça de Esportes Argemiro Roque, no São Bernardo.

Para o diretor de futebol amador da secretaria de Esportes e Lazer, José Ribeiro, o campeonato deste ano tem uma motivação diferente para os participantes: “Priorizamos as equipes com jogadores que não competem em outras séries. É a oportunidade para que novos atletas surjam e ocorra um equilíbrio de forças maior durante todo o campeonato”, explicou.

Sistema de disputa

A primeira fase do campeonato é classificatória e as 64 equipes inscritas estão concentradas em 16 grupos. Cada grupo é formado por quatro equipes que se enfrentam em jogos de ida, sendo que as duas melhores campanhas de cada grupo estarão automaticamente classificadas para a sequência da competição.

Os 32 times classificados serão ranqueados para a composição dos confrontos que serão definidos em partida única. O sistema de disputa colocará o primeiro colocado contra o último, o segundo de melhor campanha diante do penúltimo, e assim, sucessivamente. Dessa fase até às quartas de final, em caso de empate no tempo normal, o time de melhor campanha se classifica para a outra fase.

O regulamento prevê mudança somente nas semifinais e final, porque no caso de igualdade no tempo regulamentar destas partidas, a definição vai ocorrer em cobranças de penalidades máximas. Serão cinco cobranças para cada time e caso haja necessidade, a outra série ocorrerá de forma alternada. As oito equipes mais bem classificadas na pontuação geral, garantirão o acesso à Série Ouro B de 2025.

Rodada de abertura

Todos os jogos da rodada de abertura do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Série Ouro C, vão ser disputados neste domingo dia 19 de maio, em 13 campos distribuídos por toda a cidade.

Praça de Esportes José Pinotti (Jd Mercedes):

8h30 – Mercedes x Firenze FC

10h30 – Gazeio Atlético Clube x Atlético São José

Praça de Esportes José Xavier de Souza (Campo do Corinthinha):

13h30 – Os Crias x Mac FC

15h30 – Império JSA x Francisco FC

Praça de Esportes Dr. Roberto Angelo Barbosa (31 de março):

8h30 – Club Atlético Lafayette Fumaça FC

10h30 – Família Borto x Moleques da Vila

Praça Barão de Campinas (Carlos Lourenço):

13h30 – Itayu FC x ADF Campinas

15h30 – Israel FC x União Alviverde

Arena Campo Belo:

8h30 – Manchester FC x Chapecoense

10h30 – Gueto FC x Escolhido

Arena Nova América:

13h30 – Real América x União Campo Belo

15h30 – União Sigrist x Lyon FC

Praça Antônio Claudio (Lixão):

8h30 – Nigéria x Morro Master

10h30 – Parma FC x Unidos do Morro

Praça João Paraná (Vista Alegre):

13h30 – Unidos ST x Família ST FC

15h30 – Sofs FC x Relíquias

Praça Tancredo Neves (Tancredão):

8h30 – 14 Bis FC x Uruguai EC

10h30 – Fortaleza FC x Bar de Munique

13h30 – Função Jardim Telesp x Meninos da Vila Rica B

15h30 – Colorado x Mlk Piranha

Bosque Ferdinando Tilli (Pq Valência):

8h30 – SC Azulão x EC União

10h30 – Verona FC x Sergipinho

13h30 – Real São Bento x Leões FC

15h30 – Estrela do Gueto x Vera Cruz Florence B

Praça Esportiva João do Pulo:

8h30 – Borussia Vila Padre Anchieta x Mandela FC

10h30 – Atlético VPA x Ajax Parque Universal

Praça de Esportes Dr. Olímpio Dias Porto:

8h30 – Viela Esporte Clube x Amigos 019

10h30 – Atlético Singer x Palmeirinha FC

Complexo Esportivo Amilton Benedito Ventura (Campo Novo Maracanã):

8h30 – SC Santa Rosa x Real Eulina

10h30 – Marak´sFC x Rossin FC

13h30 – Amizade FC x Redbull Campo Grande

15h30 – Aliados FC x Rosália FC