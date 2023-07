ABERTURA DO HORTO AOS FINAIS DE SEMANA TERÁ ATIVIDADES DE LAZER E MÚSICA AO VIVO

Numa parceria entre as Secretarias de Meio Ambiente, de Agricultura e de Cultura e Turismo, a Prefeitura de Mogi Mirim preparou uma programação especial para a abertura do Horto Florestal para visitação pública aos finais de semana. Tanto no sábado (15), quanto no domingo (16), haverá atividades de lazer (brinquedo inflável, pipoca e algodão doce gratuitos) música ao vivo e food truck (café da manhã, lanche e chopp). Aos finais de semana, o Horto ficará aberto das 8h00 às 17h00.

No sábado, a música fica por conta da dupla Mineiro e Viola. Já no domingo, quem se apresenta com voz e violão é o cantor Ed Campos. O Horto Florestal oferece ambientes de acesso livre, trilhas, viveiro de mudas e parquinho para as crianças. “A ideia é ter um espaço para prática esportiva, de educação ambiental e lazer, como piquenique e atividades para as crianças”, disse o secretário de Agricultura e de Meio Ambiente, Oberdan Quaglio. Vale informar que o público pode visitar o espaço durante a semana, em horário comercial.