Abril Azul de Amparo terá caminhada e palestras pela conscientização do espectro autista

A Prefeitura da Estância de Amparo aderiu ao Abril Azul, mês de conscientização do Transtorno do Espectro Autista (TEA), e realiza a partir do dia 1º do próximo mês uma série de ações para a comunidade. No dia 1º, uma caminhada na região central deve pautar a conscientização para o tema. Outras ações devem seguir até o dia 29, em parceria com Câmara Municipal de Amparo, ONG Amigos dos Autistas, Incluindo Amor, CMPcD e Unifia.

A concentração para a caminhada será na Praça Pádua Salles, às 8h, passando pelas ruas 13 de Maio, Capitão Miranda, Governador Guimarães e retornando à Praça. Todo o percurso deve durar cerca de uma hora.

No mesmo dia, também na Praça Pádua Salles, das 10h às 12h, haverá atividades recreativas e culturais como: musicoterapeuta com Sabrina Miranda, educação física adaptada com o professor Cristian Marino e a presença da contadora de histórias Princesa Tata.

Do dia 10 ao dia 29, palestras, presenciais e virtuais, abordarão diferentes frentes sobre o autismo.

Todas as ações foram pensadas para levar reflexão sobre o tema a toda comunidade.

Programação:

01/04 – Caminhada de Conscientização pelo Transtorno do Espectro Autista

8h – Concentração na Praça Pádua Salles

9h – Saída

10h às 12h – Atividades recreativas e culturais na Praça Pádua Salles

Inscrições: https://bit.ly/3FPfAsX

?10/04 – Palestra Autismo e Desenvolvimento (online)

Palestrante: Maxilaine Natália Nonato (psiquiatra e mãe de criança com TEA)

Link para acesso às 13h30: https://www.youtube.com/watch?v=0tWIY9LEuss

Link para acesso às 18h30: https://www.youtube.com/watch?v=J8dFpdyxMeo

12/04 –Autismo sob a perspectiva do cuidado da família num olhar interdisciplinar.

Palestrantes: Marcela Bigatao (terapeuta ocupacional); Ana Cecília Panico (fonoaudióloga) e Mariana Chaguri (psicóloga e terapeuta cognitivo comportamental).

Horário: 19h

Local: Auditório do Centro Universitário Amparense (Unifia)

Transmissão online: https://www.youtube.com/@UNIFIAAMPAROOFICIAL

16/04 – Autismo Legal

Palestrante: Carla Berti (advogada)

Horário: 9h

Local: Auditório Câmara Municipal de Amparo

Transmissão online: http://www.camaraamparo.sp.gov.br

18/04 – Desafios da implementação da Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) na prática

Palestrantes: Camila Marta e Cândida Andrade (mães representantes da Comunica Tea)

Horário: 19h

Local: Auditório do Centro Universitário Amparense (Unifia)

Online: https://www.youtube.com/@UNIFIAAMPAROOFICIAL

26/04 – Manejo Comportamental no Ambiente Escolar

Palestrante: Tannie Schut (psicóloga analista do comportamento, especialista em neuropsicologia e psicopedagogia clínica e institucional).

Horário: 19h

Local: Auditório do Centro Universitário Amparense (Unifia)

Transmisão online: https://www.youtube.com/@UNIFIAAMPAROOFICIAL

29/04 – Treinamento Manobra de Heimlich

Palestrante: Antônio Carlos Fantini

Horário: 9h

Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Raul de Oliveira Fagundes