AC Networking 2025: Sucesso Consolidado e Novidades para os Associados

O AC Networking, ferramenta que se consolidou no ano passado como a mais procurada pelos associados empreendedores da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), está de volta em 2025.

Com o objetivo de fomentar a colaboração, o fortalecimento de parcerias e o desenvolvimento de negócios, o programa se prepara para um ano de novas conquistas, oferecendo ainda mais oportunidades para os empresários envolvidos.

O retorno das reuniões presenciais em 2025 já está marcado: entre os dias 28 e 31 de janeiro (terça e sexta-feira), com dinâmicas estratégicas para estimular conexões genuínas e sólidas entre os participantes. E a próxima semana de reuniões presenciais também já está agendada: será entre 25 e 28 de fevereiro (terça e sexta-feira).

Este ano, uma das grandes inovações do programa é a implementação de dinâmicas diferenciadas nas reuniões gerais. A partir de fevereiro, a cada segunda semana do mês, as reuniões contarão com atividades exclusivas que visam estreitar ainda mais os laços entre os empresários participantes. Entre as novidades, destacam-se:

Cadeira de Fogo (fevereiro): Uma dinâmica intensa que desafia os empresários a saírem da zona de conforto e compartilharem experiências e desafios de forma construtiva e colaborativa.

Segredo do Sucesso (março): Uma atividade que propõe a troca de insights sobre estratégias de negócios e crescimento, estimulando os membros a compartilharem suas jornadas de sucesso.

Essas dinâmicas serão alternadas mensalmente, criando uma atmosfera de troca constante e aproximação entre os empresários.

AC Networking: Conectando Empreendedores e Gerando Resultados

Com uma trajetória marcada por resultados concretos e o fortalecimento da rede de negócios, o AC Networking tem se consolidado como uma das ferramentas mais importantes para os empresários da região.

Vale lembrar que, em 2024, o programa atingiu a marca histórica de R$ 74 milhões em negócios gerados em sete anos de existência. Somente no ano passado, o AC Networking movimentou mais de R$ 26 milhões em negócios fechados, quando comemorou a abertura de seu sétimo grupo de associados.

“Em 2025, o AC Networking vem ainda mais fortalecido, com novidades que irão intensificar a troca de experiências e o engajamento entre nossos associados. O nosso objetivo é criar um ambiente de colaboração contínua, onde todos possam crescer juntos”, comenta Adriana Flosi, presidente da ACIC.

Para mais informações sobre o programa e como participar, acesse www.acnetworking.com.br ou entre em contato com a ACIC no número de celular: (19) 99640-1286.