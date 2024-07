Acampamento de Desbravadores une 4600 pessoas em Jaguariúna

Clube de Desbravadores é um projeto da Igreja Adventista para desenvolvimento de crianças e adolescentes, este acampamento é uma celebração anual do projeto

Por Isabela Vitória

Jovens, adultos e crianças de toda a região central do estado de São Paulo se encontrarão entre os dias 5 a 9 de Julho, em Jaguariúna, para realização do acampamento nomeado de “Campori”, que acontece anualmente.

O acampamento unirá mais de 4600 pessoas que participarão de diversos desafios e atividades, tanto físicas, mentais e espirituais durante os 5 dias. Porém, o foco principal do evento são as crianças de 10 a 15 anos, que juntamente com a ajuda dos adultos passarão por todas as atividades proporcionadas.

Este evento faz parte do projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, chamado “Clube de Desbravadores”, onde são trabalhados em crianças e adolescentes três pilares de desenvolvimento, o físico, mental e espiritual. O foco de todas as suas atividades está voltado a este público, atendendo crianças da comunidade local e oferecendo atividades educacionais em suas reuniões.

O espaço “RED Eventos” será a sede deste programa, onde os clubes se organizarão em barracas, formando uma pequena cidade. Lá serão montadas lojas, lanchonetes, espaços de enfermaria, banheiros improvisados, áreas de provas e gincanas, e o prédio sediará as programações e cultos.

A estrutura começará a ser montada na sexta feira, dia 5 e finalizará suas atividades na terça, 9. Todos os pontos da programação acontecerão dentro do espaço “RED Eventos”, localizada em Jaguariúna.