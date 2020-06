Ação Conjunta entre Polícia Municipal e Polícia Civil acaba com jovem preso por tráfico na Posse

A equipe da Polícia Municipal de Santo Antônio de Posse composta pelo Comandante Diretor Franco, Inspetor Junior, GM Xisto e GMF Marilene, em operação conjunta com os Policiais Civis de Jaguariúna Orlando, Geraldo, Agnaldo, Demitri, Luís e Carlos durante diligência na manhã desta quinta feira, 04, pelo bairro São Judas, em Santo Antônio de Posse prenderam um jovem já conhecido no meio policial pela prática de tráfico de entorpecentes.

Ao realizar abordagem encontraram no bolso da blusa do jovem 33 flaconetes de cocaína, no bolso da calça 14 invólucros plástico contendo crack, e mais R$ 50.00 em dinheiro.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão em flagrante, e o mesmo conduzido até a Delegacia de Policia onde o delegado de Plantão tomou ciência do fato, e ratificou a prisão em flagrante delito pela prática de tráfico de entorpecente. O Jovem foi encaminhado para exame clínico e posteriormente recolhido permanecendo à disposição da Justiça.