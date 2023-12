Ação da Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse resulta na apreensão de motocicleta com adulteração de sinal no centro da cidade

Da Redação

Na tarde de 28 de dezembro, a Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse foi acionada para investigar uma motocicleta que havia adentrado o centro da cidade, proveniente do bairro Ressaca sentido centro. A suspeita surgiu devido a divergências no emplacamento da moto, que indicava um modelo diferente.

Ao se depararem com a situação, os agentes da GCM implementaram um bloqueio de trânsito na frente da base da Guarda Municipal. Entretanto, a condutora da motocicleta ignorou as ordens de parada, desencadeando uma perseguição que se estendeu até o centro da cidade. Infelizmente, durante o acompanhamento, a condutora perdeu o controle da motocicleta, resultando em uma queda e fratura no pé direito.

Após uma minuciosa pesquisa da placa da moto, foi constatado que a mesma pertencia a um modelo Honda 160 Start. Contudo, ao verificar os números do chassi e do motor, constatou-se que estavam suprimidos, levantando suspeitas de adulteração.

Diante dessa situação, a motocicleta foi conduzida à Central de Polícia Judiciária (CPJ) em Jaguariúna para avaliação da autoridade policial. Após ser informada sobre os acontecimentos, a Delegada de Plantão elaborou um flagrante contra a condutora.

A condutora, que está sob cuidados médicos devido à fratura exposta no pé, permanece sob escolta de uma equipe da GCM no pronto-socorro local. Posteriormente, ela ficará à disposição da justiça, aguardando a audiência de custódia para as devidas providências legais. O incidente destaca a atuação incisiva da Guarda Civil Municipal na preservação da segurança e ordem no município de Santo Antônio de Posse.