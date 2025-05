Ação de educação ambiental promove engajamento e conscientização no bairro Imigrantes

Cerca de 120 pessoas participaram no bairro Imigrantes, em Holambra, de um evento dedicado à sustentabilidade e ao cuidado ambiental. Durante o “Imigrantes em Ação Ambiental”, realizado na Praça da Amizade, diversas atividades foram oferecidas, como palestras para adultos e orientações através de jogos lúdicos para as crianças. A iniciativa também mobilizou um mutirão de limpeza, que coletou materiais descartados no entorno da praça.

“Ao participar de ações como esta, promovemos o cuidado com o que é público e reafirmamos nosso compromisso com Holambra. Nosso trabalho está presente na rotina da cidade, focado no abastecimento de água, na coleta e tratamento do esgoto, com investimentos em infraestrutura e qualidade, mas também em ações educativas de valorização socioambiental. Cuidar da cidade e das pessoas faz parte do nosso propósito”, destaca Erlon Avelar, coordenador de Responsabilidade Social da Águas de Holambra.

Realizado pelo Comitê Praça da Amizade, o evento teve o apoio da Águas de Holambra, do grupo Conviva e da Associação Educativa Planti.

“Momentos como esse demonstram o quanto é possível realizar quando atuamos em conjunto. É muito bom ter a Águas de Holambra contribuindo com os projetos comunitários. Conseguimos somar forças para garantir o sucesso de público do evento”, conta Rafael Britto, representante do Comitê Praça da Amizade.

Na abertura do evento, um café da manhã acolheu os participantes, seguido por uma roda de conversa e palestras que abordaram temas como o descarte correto de resíduos, os riscos das ligações irregulares e a importância do olhar atento sobre os cuidados com o meio ambiente.

Sustentabilidade: do lúdico à prática

Enquanto os adultos participavam dos debates e trocavam experiências sobre práticas sustentáveis, as crianças aprenderam mais sobre o tema em atividades lúdicas como o “jogo do saneamento”, que ensina de forma divertida conceitos sobre o tema.

É de extrema importância participar de ações em prol do meio ambiente, como este mutirão de limpeza. Mas, mais que isso, é importante que a população se conscientize para não jogar lixo, entulhos, em locais inadequados, principalmente se for próximo a córregos e rios, o que leva à poluição das águas”, declara Leila Aparecida de Campos Carreira, voluntária no município.

Após a troca de experiências, um mutirão foi formado para limpeza da Área de Preservação Permanente (APP), localizada nas proximidades da Praça da Amizade. Para a ação, a Águas de Holambra forneceu Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) que garantiram a segurança dos participantes. Os resíduos recolhidos pelo mutirão foram coletados pela Prefeitura Municipal para destinação ambientalmente correta.

