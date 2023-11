Ação rápida da polícia resulta na prisão de suspeito de roubo a transeunte em Mogi Guaçu

Da Redação

No final da manhã de hoje, por volta das 10h15, a cidade de Mogi Guaçu foi palco de uma ação policial eficiente que resultou na prisão de um suspeito de roubo a transeunte. A resposta rápida das autoridades foi crucial para garantir a segurança da vítima e efetuar a detenção do indivíduo em questão.

A ocorrência teve início quando a Central de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu uma chamada informando sobre um roubo em andamento na rua São Paulo, próxima à praça da cidade. A vítima, uma mulher, revelou características do suspeito, desencadeando uma resposta imediata das autoridades.

As equipes policiais se deslocaram prontamente para o endereço indicado e, durante o patrulhamento nas proximidades da rua São Paulo, identificaram um indivíduo que correspondia às características fornecidas pela vítima. O suspeito, ao descobrir a presença de um policial, tentou fugir para a rua Marcos Vedovelo, onde foi abordado pelas autoridades.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram uma faca pequena, de cor azul, e um celular da marca Motorola G20, desligado, dentro da bolsa do suspeito. Ao mesmo tempo, outra equipe da polícia supostamente se dirigiu à rua São Paulo para entrar em contato com a vítima.

A vítima, ao ser contatada pela equipe policial, relatou ter sido ameaçada com faca pelo suspeito durante o roubo. Além disso, informou que o criminoso obrigou a remover o brinco para facilitar a retirada do chip do celular. O aparelho subtraído foi identificado como um Motorola G20.

Diante das informações coletadas e da identificação do suspeito, os policiais deram voz de prisão a FOF, garantindo o cumprimento de seus direitos constitucionais. O indivíduo foi encaminhado até o plantão da polícia judiciária, onde a ocorrência foi apresentada ao escrivão. O delegado de plantão ratificou a prisão, deixando o indiciado à disposição da justiça.

A ação exemplar da polícia de Mogi Guaçu destacou a importância da prontidão e eficiência das forças de segurança na resposta a ocorrências, envolvendo a proteção da população e a garantia da ordem pública.