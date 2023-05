ACE Holambra divulga os ganhadores da Campanha App Premiado do Dia das Mães

A ACE Holambra premiou nesta semana os ganhadores da Campanha APP Premiado do Dia das Mães. Os consumidores foram premiados com vale-compras que vão de R$ 200 a R$ 1.000,00, totalizando R$ 5.000,00. O sorteio aconteceu de forma presencial no auditório da Associação Comercial no dia 15 de maio, às 15 horas.

A participação nos sorteios foi por meio do aplicativo ACE Holambra, com os cupons sendo cadastrados através de QR Code e automaticamente impressos e depositados na urna. A campanha foi válida para as compras realizadas no período 24 de abril a 14 de maio.

EMPRESAS PARTICIPANTES

A Orquídea Auto Posto Pioneiro Bel Fashion El Shadai Magazine Eletro Lima Magazine Alcione Multidrogas Bairro Multidrogas Centro Multidrogas Imigrantes Multifarma Óticas Guarnieri Óticas Ipanema Pioneiro Café e Padaria Plásticos Santana (Loja) Pronta Flora Shop Foto Supermercado Eva Tropical Jeans Vogel

GANHADORES DA CAMPANHA APP PREMIADO DO DIA DAS MÃES