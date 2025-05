O que a mãe natureza ensina sobre liderança?

*Cezar Almeida

Líderes e empresas enfrentam um turbilhão constante de informações e demandas, neste mundo cada vez mais veloz e digital. Por isso, a busca por um refúgio que ofereça clareza, resiliência e uma visão mais ampla torna-se crucial. A resposta, surpreendentemente, pode estar em um retorno às origens: literalmente uma imersão na natureza.

Pode parecer estranho à primeira vista, mas a vastidão e complexidade do ambiente natural oferecem um laboratório de aprendizado àqueles que buscam aprimorar habilidades de liderança. No silêncio das florestas, no curso dos rios e na imponência das montanhas, encontramos lições valiosas sobre resiliência, conexão e a importância de uma visão integrada.

A jornada de um líder começa com a autoliderança, a capacidade de se conhecer profundamente e de gerenciar as próprias emoções e ações. A serenidade e beleza do mundo natural, que convidam à observação e contemplação, combinadas com os desafios do ambiente selvagem, são um convite à introspecção.

No Vale do Pati, como exemplifico em meu livro “Líder Trekking: O Executivo e o Professor no Vale do Pati”, a imersão proporciona a reconexão com os valores essenciais. A trilha, com seus desafios e recompensas, espelha a jornada da vida, exigindo presença, humildade e desenvolvendo a inteligência emocional – afinal, o trekking é um jogo mental de você consigo mesmo.

A autoliderança, ao ampliar a capacidade de escutar e de perceber as mensagens sutis da linguagem não verbal, torna-se essencial para construir uma equipe engajada. Além disso, a confiança, base de qualquer relacionamento (pessoal ou profissional), é fundamental para o sucesso da equipe e da organização – por isso, líderes que incentivam a competitividade saudável, que se desapegam de seus egos e que se mostram vulneráveis, conseguem criar um ambiente onde a confiança floresce.

E não há ambiente melhor para trabalhar essas questões do que percorrendo a imensidão de vales, montanhas e cânions, que por um lado requerem atenção e cuidado a cada passo e, por outro, nos colocam de frente com formações gigantescas que nos lembram de nosso verdadeiro tamanho. É por isso, que uma liderança eficaz não se limita à gestão de indivíduos ou equipes, mas, sim, à compreensão do todo, do papel da organização na sociedade e no mundo. Entender que somos um único planeta e que todos os elementos estão interconectados amplia a nossa percepção do conceito de unidade.

A natureza, com sua complexa teia de relações e interdependências, nos ensina sobre a importância de uma visão sistêmica; o contato com ela evidencia a interdependência entre os seres vivos e suas interrelações. Cada planta, animal e elemento do ecossistema desempenham um papel fundamental para a saúde e o equilíbrio do todo. Da mesma forma ocorre em uma organização.

Líderes que promovem a unidade, valorizam a sabedoria e que buscam a grandeza, criam organizações que são mais resilientes, inovadoras e socialmente responsáveis. O contato com essa sabedoria do ambiente natural desperta o caminho para ampliar o contato com a nossa sabedoria interior, trazendo à luz um elemento de tomada de decisão não convencional: a intuição, fundamental para a manifestação da criatividade, da ousadia e da disrupção.

Desta forma, a natureza, com sua sabedoria ancestral, pode ser mestra valiosa aos que buscam liderar com propósito, paixão e impacto. Que ela nos inspire a trilhar um caminho de liderança que seja não apenas bem-sucedido, mas também significativo e transformador.

*Cezar Almeida é escritor, economista, empreendedor, investidor anjo, palestrante e professor. Autor do livro “Líder Trekking: O Executivo e o Professor no Vale do Pati”.