ACE Holambra promove Campanha App Premiado Natal

Associação Comercial e Empresarial irá sortear R$500 em compras para 10 ganhadores em janeiro

Na última segunda-feira (30), A ACE Holambra deu início a Campanha App Premiado Natal, serão R$5.000 em compras distribuídos pela Associação aos consumidores, no total serão sorteados 10 ganhadores. O intuito da Campanha, é incentivar o uso do aplicativo ACE Holambra, que concentra os serviços para os consumidores e para as empresas.

O aplicativo é uma das principais formas de conexão digital, entre os clientes e os lojistas. De acordo com a gerente da Associação, Suzi Celegatti, o aplicativo possui um guia comercial completo da cidade, com mais de 250 empresas cadastradas.

Suzi aponta que a Campanha, tem o benefício de reinvestir no próprio comércio, o valor distribuído aos consumidores. “Todos os ganhadores vão usar seus prêmios, em compras nas lojas parceiras da campanha. Isso significa que tanto os clientes quanto as empresas serão beneficiados”, explica a gerente.

Os consumidores interessados, deverão fazer seu cadastro no App e os que já usam, precisam renovar sua participação, da seguinte forma: clicando em “Sorteio”, depois “Campanha App Premiado Natal” e por último “Quero Participar”. O cadastro poderá ser feito até o dia 04 de janeiro, o sorteio será no dia 05 às 15 horas, no próprio aplicativo.

Os ganhadores serão notificados pela Associação, eles poderão reverter seus prêmios em compras nas empresas que fazem parte da Campanha. As empresas parceiras são: A Orquídea, Autoposto Pioneiro, Bel Fashion, Casa Bela Modas, Holambra by Designers, Casa Bela Presentes, Chocolates Lugano, Conserta Smart, Eletro Lima, Ellô Cosméticos, Elshadai Magazine, Garden Center Cidade das Flores, Lia Vest, Magazine Alcione, Multidrogas Lojas 1 e 2, Óticas Guarnieri, Pronta Flora, Relojoaria e Ótica Rozalez, Restaurante Madurodam, Shop Foto, Supermercado Eva, Villa Petit e Yah Yah.