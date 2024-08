ACIC oferece gratuitamente palestra “Marketing Digital Descomplicado”

Evento é realizado em parceria com a Marea e inscrições já estão abertas

A Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC) convida empresários de pequenas e médias empresas a participar do evento “Marketing Digital Descomplicado”, com foco no debate sobre a importância de uma estratégia integrada ao universo on-line para o crescimento do negócio.

O evento, que será realizado no dia 21 de agosto, das 10h às 11h30, na sede da ACIC, com participação gratuita (mediante inscrição), é uma parceria com a Marea, empresa especializada em marketing e estratégias de negócios.

“A palestra irá transformar a maneira como as empresas utilizam as redes sociais, apresentando estratégias de negócios e de comunicação para atrair mais clientes e aumentar suas vendas”, diz o economista da ACIC, Mário Eduardo Campos.

Fundada por Rebeca Barreto e Livia Fukuda, profissionais com mais de 20 anos de experiência em grandes empresas como C&A, Nubank e Louis Vuitton, a Marea se destaca por sua expertise em conectar estratégias de negócio e marketing, potencializando o crescimento das PMEs.

No Brasil, considerando também as microempresas, o setor representa 99% dos negócios e é responsável por cerca de 30% do PIB. Em 2023, mesmo com a alta de juros e inflação, dados do Ministério da Economia, apontam que 2.300 novas MPMEs foram abertas diariamente no País, gerando 80% das vagas de empregos formais.

Troca de experiências

A palestra será conduzida de forma interativa, incentivando a troca de experiências e desafios entre os participantes. Haverá espaço para perguntas, discussões em grupo e exemplos práticos, garantindo que o aprendizado seja profundo e aplicável.

Também serão apresentados os diferentes tipos de mídias, o funcionamento das plataformas e como adaptar seu conteúdo, bem como a melhor maneira de medir e acompanhar os resultados para otimizar suas campanhas de marketing.

Serviço:

Palestra Marketing Digital Descomplicado – Dia 21 de agosto, das 10h às 11h30, na sede da ACIC – Associação Comercial e Industrial de Campinas (Rua José Paulino, 1111 – Centro, Campinas). Garanta seus ingressos aqui. Mais informações: (19) 2104-9200.