POLÍCIA MILITAR REALIZA QUATRO PRISÕES EM AÇÕES DISTINTAS NA REGIÃO

A Polícia Militar efetuou quatro prisões em diferentes cidades da região, resultantes de operações bem-sucedidas contra procurados pela Justiça, violência doméstica, furto e tráfico de drogas. As ocorrências foram registradas nos dias 02 e 03 de março.

Procurado pela Justiça é capturado em Mogi Guaçu

Na manhã do dia 02, a equipe da Polícia Militar recebeu uma denúncia sobre a localização de G., que possuía um mandado de prisão em aberto por roubo, além de antecedentes por tráfico de drogas e reincidência em roubo. Durante patrulhamento na Rua Amábile Marangoni, no bairro Santa Terezinha, os policiais visualizaram um casal, e o homem tentou esconder o rosto ao perceber a presença da viatura.

Diante da atitude suspeita, a equipe realizou a abordagem e constatou a pendência judicial de G. O indivíduo foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde permaneceu preso.

Homem é preso por violência doméstica em Pedreira

Na noite do dia 02, uma equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Cabo Elizeu, Vila Cau, em Pedreira. No local, os agentes encontraram P., de 31 anos, ameaçando sua companheira de morte com um objeto pontiagudo.

Após uma breve negociação, o homem soltou o objeto e foi contido pelos policiais. Ele foi encaminhado à delegacia do município, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Traficante é preso com drogas em Mogi Guaçu

Na manhã do dia 03, durante patrulhamento na Rua José Francisco de Carvalho, no bairro Santa Terezinha, policiais militares flagraram J., de 22 anos, jogando um objeto no chão e tentando fugir ao avistar a viatura.

O suspeito foi abordado na esquina ao lado e, durante a busca pessoal, os agentes localizaram 14 porções de cocaína e 12 porções de maconha. O objeto dispensado continha 30 porções de crack. Diante dos fatos, J. foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso por tráfico de drogas.

Indivíduo é preso por furto de fios em Mogi Guaçu

Na madrugada do dia 03, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para averiguar uma ocorrência de furto de fios na Rua Henrique Orrin, bairro São José, em Mogi Guaçu.

Ao chegarem ao local, os policiais avistaram dois indivíduos carregando uma escada grande de alumínio, que, ao perceberem a presença da viatura, abandonaram o objeto e fugiram. Com apoio de outras viaturas, foi realizado um cerco policial. Cerca de 10 minutos depois, A., de 51 anos, foi flagrado retornando ao local para resgatar um alicate corta-frio, ferramenta utilizada no crime, que estava embrulhado em uma coberta.

Diante dos indícios de participação no furto, ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso por furto qualificado. A perícia também esteve no local para apuração dos fatos.

As quatro ocorrências demonstram a atuação eficaz da Polícia Militar no combate ao crime na região, garantindo maior segurança à população.