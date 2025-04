10 GOLS NA QUARTA RODADA DO FUTSAL FEMININO

Teve prosseguimento neste domingo (6), no Ginásio do Azulão, o Campeonato Municipal de Futsal Feminino promovido pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna.

A competição tem grupo único com as equipes se enfrentarão entre si, classificando-se as quatro melhores para as semifinais.

4ª Rodada

Poderosas FC 1 x 1 Madri

Taurus 0 x 8 Adaga

Classificação:

1º – Adaga…. …………………….7 PG

2º – Coringão……… …………….6 PG

3º – Poderosas FC………………5 PG

4º – Madri…………………………..4 PG

5º – Taurus………………………. .0PG

5ª Rodada – 27/04

09 hs – Coringão x Poderosas FC

10 hs – Adaga x Madri