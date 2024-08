ACIC projeta crescimento de 3,97% nas vendas físicas na RMC para o Dia dos Pais

Roupas e calcados lideram intenção de compra na data

As vendas físicas para o Dia dos Pais 2024, que será celebrado no próximo dia 11/08, devem apresentar um crescimento modesto, de acordo com as projeções do departamento de economia da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC).

A previsão de alta é de 3,97% na Região Metropolitana de Campinas (RMC), um acréscimo de 3,47% em comparação com 2023, com um faturamento esperado de R$ 165 milhões. Em Campinas, o faturamento estimado é de R$ 80,6 milhões, comparado aos R$ 77,9 milhões de 2023.

Segundo a ACIC, as vendas digitais (e-commerce) também têm uma expectativa de crescimento em torno de 3,54%.

“Ao observarmos um crescimento tímido nas vendas físicas para o Dia dos Pais deste ano, fica claro que, apesar das adversidades econômicas, há um esforço contínuo por parte dos consumidores em manter as tradições e comemorações. No entanto, a moderação no crescimento reflete a cautela do consumidor diante da atual conjuntura econômica, marcada por incertezas e ajustes financeiros. Ainda assim, o aumento nas vendas digitais aponta para uma adaptação ao novo comportamento de compra, onde a conveniência e a diversidade de opções online têm ganhado destaque”, analisa Mário Eduardo Campos, economista da ACIC.

Valor do presente

O Valor do ticket médio do presente é estimado pela ACIC de de R$ 135,80, um aumento de 3,66% sobre os R$ 131,00 de 2023.

Os presentes mais procurados são: vestuário e calçados (opção de compra de 74% dos filhos e filhas), produtos da área de tecnologia e eletrônicos (26%), perfumes (21%) e almoço em restaurantes para comemorar a data.