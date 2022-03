Acidente de trânsito mata motociclista de 25 anos no Parque dos Servidores

Batida envolvendo Celta e CG Titan aconteceu por volta das 7h, perto da Escola Estadual Parque dos Servidores; vítima morreu no local

Um acidente de trânsito no início da manhã desta quarta-feira (23) matou um motociclista de 25 anos no Parque dos Servidores, em Paulínia. Natanael Ferreira morreu no local da batida.

A colisão entre um Celta e uma CG Titan aconteceu por volta das 7h, no cruzamento das ruas Shirley Maia Ramos e José Ferraz Ribeiro, perto da Escola Estadual Parque dos Servidores.

O Atendimento Pré-Hospitalar (Samu de Paulínia) foi acionado e enviou duas viaturas, incluindo ambulância avançada. Tentaram reanimação de Natanael Ferreira, porém sem sucesso.

A Guarda Municipal de Paulínia isolou a área e a Polícia Técnica foi acionada para realizar a perícia no local. As causas do acidente ainda serão investigadas pela polícia.

O acidente de trânsito com morte deverá ser apresentado e registrado na Delegacia de Paulínia. O motorista do Celta ficou em estado de choque. Ele não se feriu na batida.