Acidente Fatal em Pedreira: Jovem de 21 Anos Morre Após Colisão de Moto

O Acidente foi nessa segunda feira 22 de julho, em Pedreira

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Pedreira foi acionada para atender a um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta ocupada por duas pessoas. Ao chegarem ao local, as vítimas já estavam sendo socorridas ao hospital local, restando apenas a motocicleta estacionada no meio-fio da via pública.

Infelizmente, o passageiro da motocicleta, M.V. da S., não resistiu aos ferimentos e faleceu. Sua mãe, que também estava na motocicleta, encontra-se em estado grave.

No Plantão Policial, não foram apresentadas testemunhas, dificultando o esclarecimento dos acontecimentos preliminares. A autoridade de plantão deliberou pela dispensa de perícia, considerando o estado prejudicado do local após a remoção da motocicleta. A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Novas investigações serão conduzidas em sede de inquérito policial para esclarecer os fatos.

O Corpo será velado no Cemitério Municipal de Pedreira ea partir das !3 horas do dia 23 e será sepultado as 16h.