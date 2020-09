Acidente faz vítima fatal na rodovia SP-332 na altura de Cosmópolis

Na manhã desta sexta-feira, dia 18, um acidente envolvendo três veículos fez uma vítima fatal na rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332) na altura de Cosmópolis. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, as causas do acidente ainda serão apuradas. Uma faixa da rodovia SP-332, sentido Campinas ficou interditada até a chegada da perícia para remoção do corpo.

Segundo informações obtidas pela polícia, os dois caminhões estavam na faixa da direita e em determinado momento, um deles entrou na frente do veículo Audi ocasionando a primeira colisão. Logo depois, com o impacto, o caminhão da frente foi atingido.

O motorista de um dos caminhões não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do carro e do outro caminhão não ficaram feridos.