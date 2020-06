Acidente inusitado acontece em Itapira

Na manhã desta quarta-feira, 24, um veículo perdeu o controle e invadiu uma casa no jardim Galego em Itapira. O motorista do veículo saiu com ferimentos leves deste acidente.

O motorista trafegava com seu veículo desgovernado pelo bairro e acabou atingindo a garagem da residência, indo parar embaixo de outro automóvel que estava na residência, deixando o mesmo içado quase atingindo o teto .

A Policia Militar foi acionada para atender a ocorrência, onde os proprietários irão elaborar o Boletim de Ocorrência.