Acidente na SP 107 que liga Posse a Amparo tira vida de criança de 5 anos

Um acidente na rodovia SP -107 de Amparo tirou a vida de uma menina de cinco anos. A ocorrência aconteceu na noite de sábado, 1 de agosto, onde um adolescente de 15 anos dirigia um Fiat Palio e colidiu frontalmente com um Volkswagen Gol.

De acordo com o boletim de ocorrência o jovem ficou apreendido por não ter autorização para dirigir e o pai que estava no banco traseiro foi detido por permitir que o menor conduzisse o carro.

A criança estava no colo da mãe no banco do passageiro e foi arremessada no parabrisa as duas estavam sem cinto de segurança. Os ocupantes foram encaminhados para Santa Casa de Amparo, mas a criança não resistiu e veio a óbito.

O caso foi registrado em Serra Negra no plantão policial como ato infracional de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, permitir direção de veículo automotor a pessoa não habilitada e dirigir sem autorização ou habilitação.