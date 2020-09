Acidente no Centro de Mogi Mirim tira vida de mulher

Um acidente envolvendo moto e carro deixou uma mulher de 38 anos morta e um homem de 50 anos ferido, em observação na Santa Casa, no final da manhã deste domingo, 27, no Centro de Mogi Mirim.

Uma moto CB300 seguia pela lateral da Praça Floriano Peixoto, com sentido à rua Monsenhor Nora, quando, no cruzamento onde existe um semáforo, colidiu com um Honda Fit que subi a rua Padre José. O Honda era conduzido por uma mulher de 65 anos.

Devido ao choque violento, a garupa da CB, Aline Martins Sbeghe, de 38 anos, foi arremessada no muro de uma casa situada na esquina. O condutor da moto, Adebrair Bonifácio Gonçalves Júnior, de 50 anos, também foi jogado distante de seu veículo.

As duas vítimas foram levadas imediatamente até a Santa Casa. Aline, com múltiplos ferimentos, não resistiu e veio a óbito. Adebrair está em observação.

A moto, com placa de Mogi Mirim, precisou ser guinchada. A condutora do Honda Fit não ficou ferida. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial pela Guarda Civil Municipal. Todos os procedimentos de praxe no local do acidente foram adotados.