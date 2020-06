ACIMG DISPONIBILIZA PROTOCOLO PARA REABERTURA DE 5 ATIVIDADES A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA, 8

A ACIMG (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu) disponibilizou o protocolo sanitário de Covid-19 para que possa ocorrer a retomada, a partir de segunda-feira, 8 de junho, das cinco atividades previstas na fase 2 do Plano São Paulo, instituído pelo Governo do Estado.

O COE (Centro de Operações Emergenciais em Saúde Pública), em reunião nesta quinta-feira, dia 4, com representantes da ACIMG (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu) e dos shoppings Buriti e Boulevard, autorizou a retomada do comércio em geral, shoppings, imobiliárias, escritórios e concessionárias de veículos.

Para reabrirem, além de seguirem as orientações das secretarias de saúde municipal e estadual e todo o protocolo de higiene criado pela ACIMG e pelos dois shoppings da cidade, outras medidas foram definidas e deverão ser seguidas pelos lojistas. O decreto será publicado neste sábado, dia 6, e será disponibilizado no site da Prefeitura de Mogi Guaçu.

O estabelecimento pode receber apenas 20% da capacidade, sendo um cliente a cada 5 m². O comércio em geral poderá reabrir das 13h às 17h, de segunda à sexta, e das 9h às 13h, aos sábados. Já os shoppings poderão reabrir das 16h às 20h todos os dias da semana.

Os restaurantes e as praças de alimentação dos dois shoppings poderão trabalhar apenas com delivery ou com a retirada no local, assim como estabelecimentos alimentícios situados fora dos shoppings.

Esses estabelecimentos permitidos na fase 2 deverão baixar um termo de compromisso no site da ACIMG, inclusive os não associados. Acesse o endereço https://conteudo.informacimg.com.br/protocolo-sanitario-covid-19. Siga à risca todas as instruções no site.