Ações da PM resultam em prisões por tráfico, captura de procurados e apreensão de veículo na região

Ocorrências foram registradas em Pedreira, Mogi Mirim, Itapira e Jaguariúna entre quarta e quinta-feira

A Polícia Militar realizou uma série de ações na região entre quarta-feira, 15 de abril, e quinta-feira, 16, que resultaram em prisões por tráfico de drogas, captura de procurados pela Justiça e apreensão de veículo com sinais adulterados.

Em Pedreira, no bairro Jardim Andrade, um homem foi preso por tráfico de drogas após tentar se desfazer de uma sacola ao notar a aproximação da viatura. Durante a abordagem, foram encontradas porções de crack e cocaína, além de dinheiro. Em buscas no local, os policiais localizaram mais entorpecentes, incluindo pedras de crack, microtubos de cocaína e porções de maconha. O suspeito permaneceu preso e o material foi apreendido.

Já em Mogi Mirim, no Jardim Bicentenário, um indivíduo foi capturado após tentar fugir ao perceber a presença policial. Durante a abordagem, ele confessou não ter retornado da saída temporária do sistema prisional. A consulta confirmou que ele era procurado por tráfico de drogas, com pena restante a cumprir, sendo encaminhado e mantido à disposição da Justiça.

Em Itapira, uma equipe da PM localizou um homem procurado pelo crime de estupro de vulnerável. Após receber informações sobre seu paradeiro, os policiais realizaram diligências e conseguiram encontrá-lo em um endereço no bairro Cubatão. Ele foi informado sobre o mandado de prisão e conduzido à delegacia, permanecendo preso.

Ainda em Jaguariúna, na madrugada de quinta-feira, um indivíduo foi abordado após demonstrar comportamento suspeito ao tentar esconder o rosto ao ver a viatura. Nada de ilícito foi encontrado, porém, a consulta criminal apontou que ele era procurado pela Justiça por tráfico de drogas, sendo também encaminhado à unidade policial.

Por fim, em Itapira, no bairro Santa Fé, um homem foi preso por adulteração de sinais identificadores de veículo. Durante patrulhamento, policiais abordaram dois indivíduos ao lado de uma motocicleta. Embora nada ilícito tenha sido encontrado com eles, a verificação apontou inconsistências na placa, além de sinais de adulteração no veículo, como numeração do motor suprimida. O responsável foi preso e o caso apresentado na delegacia.

As ocorrências foram registradas nas unidades policiais das respectivas cidades, e todos os envolvidos permaneceram à disposição da Justiça.