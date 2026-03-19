Cia. do Bagaço faz temporada de espetáculo de palhaçaria gratuito em Campinas

“Quem não sabe faz ao vivo” convida o público a uma grandiosa e divertida experiência artística a partir de 21 de março; confira a agenda completa

A Companhia do Bagaço – formada pelas atrizes e palhaças Cachú Guilherme Martins, Camilla Puertas e Fernanda Nunes – realiza a partir de 21 de março uma temporada de apresentações do espetáculo de palhaçaria “Quem não sabe faz ao vivo” por diversos espaços de Campinas. As sessões são sempre gratuitas e seguem até o dia 1º de abril. Confira abaixo a programação completa.

Nesta montagem a Companhia do Bagaço retrata, por meio de uma sequência de números cômicos ligados à tradição do picadeiro, a atrapalhada tentativa de três palhaças em apresentar um espetáculo para seus espectadores e prepará-los para receberem uma grandiosa experiência artística. De tanto tentar preparar o público, o trio se vê sem tempo para tal façanha, optando por encenar, às pressas e ao gosto clownesco, um clássico da dramaturgia universal: Romeu e Julieta.

Com direção assinada por Fernanda Jannuzzelli (Damião e Cia.), neste espetáculo o grupo investe em um contato direto com o espectador e com o espaço público, se propondo a ocupar as ruas de modo a ressignificar a rua – um local de passagem – em um lugar que ganha novo sentido naquele momento, se tornando um picadeiro a céu aberto.

De maneira cômica e metafórica, o espetáculo traz abordagens críticas sobre o fazer artístico, desde a complexidade na construção de um trabalho teatral até a discussão sobre o que pode ser entendido como obra de arte. Isso revela o quanto a cultura é um recurso fundamental no cotidiano de todas as pessoas, assim como arroz com feijão, e debatendo sobre os elementos presentes no jogo cênico. “Nós queremos valorizar o riso não apenas como instrumento de lazer e bem-estar, mas também como ferramenta política e social, uma vez que ‘do que se ri’ diz muito sobre nós e nossa sociedade”, explica o coletivo.

A escolha dos espaços que vão receber o espetáculo nesta temporada foi feita levando em consideração lugares por onde o trio já passou, mas também outros locais novos, com públicos em potencial. “Buscamos reforçar nosso vínculo com o público local, mas também nos propomos a acessar novos espaços, descentralizando e diversificando o alcance”, afirma o trio. “Desta forma, queremos consolidar a Companhia do Bagaço em seu espaço de atuação, a cidade de Campinas”.

Criada em 2023, durante o período da pandemia do Covid-19, a obra passou por reformulações e chega aos palcos a céu aberto com nova roupagem, levando em consideração o retorno e reação do público que esteve presente em apresentações anteriores. “Este espetáculo marca o começo do nosso grupo, bem como nosso amadurecimento enquanto artistas. Representa nossa vontade de fazer e continuar fazendo, e através dessa trajetória, convidamos o público a participar conosco e dividir esse sonho que é fazer teatro no Brasil”.

O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo Federal, através do Ministério da Cultura (MinC), operacionalizado pela Prefeitura Municipal de Campinas.

Sobre a Companhia

A Companhia do Bagaço é um grupo de criação e pesquisa em palhaçaria de Campinas fundado em 2020, composto por artistas bacharéis em Artes Cênicas pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). O principal objetivo da Cia é se comunicar com diferentes públicos através da linguagem cômica, do diálogo com referências clássicas e populares e da mistura de gêneros artísticos, buscando um olhar crítico para os desarranjos e ‘desjeitos’ humanos. Assim, o grupo evoca uma expressão cênica que valorize aquilo que é socialmente desprezado: o bagaço.

Atualmente, além de manter seu repertório com o espetáculo “Quem não sabe faz ao vivo” e a oficina de palhaçaria “A palhaçada que habita em mim”, integra ainda o Bloco do Circo junto com outros grupos circenses de Campinas e está desenvolvendo uma intervenção urbana que une música, números circenses e palhaçaria como linguagem. Em 2022, o grupo foi contemplado pelo Programa de Ação Cultural com o projeto de teatro de rua “Quem Não Sabe Faz Ao Vivo”, dirigido pela atriz e palhaça Fernanda Jannuzzelli, da Damião e Cia. O espetáculo estreou em agosto de 2023, realizando mais de quinze apresentações em sete cidades diferentes.

Ficha técnica

Atores/Palhaces: Cachú Guilherme Martins, Camilla Puertas, Fernanda Nunes | Direção: Fernanda Jannuzzelli | Preparação Musical: Arturo Cussen | Figurino: Lara Prado | Cenografia e Adereços: Cláudio Saltini | Dramaturgia: Cachú Guilherme Martins | Coordenação de Produção: Companhia do Bagaço | Designer Gráfico: Maurício Oliveira | Fotografia: Dalton Yatabe | Realização: Companhia do Bagaço

Serviço

Quem não sabe faz ao vivo | Companhia do Bagaço

Classificação etária: Livre

Acessibilidade: Libras e Audiodescrição

– 21/03 (sábado) | 16h

Parque Taquaral (Portão 1) | Av. Dr. Heitor Penteado, 2041, Taquaral

– 27/03 (sexta-feira) | 20h

Casa de Cultura Aquarela | Rua Antônio Carlos Neves, 338, Chácaras Campos Elíseos

– 29/03 (domingo) | 11h30

Praça do Coco | Rua Eleutério Rodrigues, 245-115, Barão Geraldo

– 31/03 (terça-feira) | 16h

Praça Rui Barbosa | Rua 13 de Maio, 159, Centro

– 01/04 (quarta-feira) | 16h15 (Evento fechado para público externo)

Projeto Gente Nova / Vila Bela | Rua Castelnuovo, 699, Vila Castelo Branco