ACE Networking convida empresários para encontro de conexões e oportunidades em Holambra

Grupo já existe há quase 5 anos; evento dia 26 focará em provocar reflexões sobre produtividade, gestão e evolução empresarial

Empresários e empreendedores que desejam ampliar contatos, trocar experiências e gerar novas oportunidades de negócios estão convidados a participar da próxima reunião do ACE Networking, grupo de relacionamento que a Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra). O encontro também reúne os participantes que já integram a iniciativa e acontece no dia 26 de março, das 17h30 às 20 horas, no Parque Hotel Holambra (Rua das Dálias, 100 – Jardim Holanda).

A proposta do ACE Networking, que já existe há quase 5 anos, é criar um ambiente estruturado para conexões profissionais, onde empresários podem apresentar suas empresas, compartilhar desafios e construir parcerias estratégicas. O grupo é aberto especialmente a empreendedores que ainda não conhecem a dinâmica do networking organizado e querem explorar esse potencial para impulsionar seus negócios.

VOCÊ TRABALHA MUITO, MAS, SUA EMPRESA MELHORA?

Nesta edição, o destaque será a palestra pocket do consultor de negócios Danilo Sacchi, associado ACE, e sócio proprietário da empresa Sacchi e Capaci Consultoria. Ele apresentará o tema “Sua empresa trabalha muito, mas, melhora?”, provocando reflexões sobre produtividade, gestão e evolução empresarial.

As chamadas palestras pocket são apresentações de curta duração, objetivas e dinâmicas, pensadas para estimular o debate e desenvolver habilidades profissionais com os participantes, mantendo o encontro alinhado ao perfil prático e colaborativo que já existe no grupo. “A participação é uma oportunidade para empresários conhecerem de perto o funcionamento do ACE Networking e integrarem uma rede local de relacionamentos que fortalece o ambiente de negócios em Holambra e região”, fala Tânia Santana, que coordena as atividades do grupo.

RESERVA DE VAGAS

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (11) 9 8873-5259.

As vagas são gratuitas, destinadas às empresas associadas à ACE e devem ser reservadas com antecedência até 25 de março.

SERVIÇO

Encontro mensal ACE Networking com a palestra “Você trabalha muito, mas, sua empresa melhora?”

Dia 25/03, das 17h30 às 20 horas

Local: Parque Hotel Holambra (Rua das Dálias, 100, Jardim Holanda)

Informações e reservas até 25/03: (11) 9 8873-5259