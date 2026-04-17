Ações da Polícia Militar resultam em prisões por procurado e violência doméstica na região

Casos distintos foram registrados em Pedreira e Mogi Guaçu na quinta-feira

Duas ocorrências distintas atendidas pela Polícia Militar na quinta-feira (16) resultaram em prisões nas cidades de Pedreira e Mogi Guaçu.

Em Pedreira, durante patrulhamento pelo bairro Jardim Triunfo, os policiais avistaram um indivíduo de bicicleta que tentou fugir ao perceber a presença da equipe. Após a abordagem, ele apresentou resistência, mas foi contido. Em consulta via sistema, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.

Já em Mogi Guaçu, no Jardim Chaparral, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima relatou que o próprio filho havia feito ameaças, danificado móveis da residência e pulado o muro. O suspeito foi localizado nas proximidades, apresentando comportamento agressivo, sendo necessário contê-lo.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o indivíduo permaneceu preso por ameaça, no contexto de violência doméstica.

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