Ações da Prefeitura de Artur Nogueira garantiram segurança de visitantes no Cemitério no Dia das Mães.

A Prefeitura de Artur Nogueira, através do Departamento de Vigilância em Saúde, realizou diversas ações no Cemitério Municipal neste domingo (10), dia das mães. Medição de temperatura corporal, entrega de máscaras, organização para entrada e disponibilização de álcool em gel foram algumas das ações tomadas com o objetivo de combater o avanço do Covid-19.

O coordenador de vigilância em saúde, Marcelo Silva, afirma que tudo ocorreu de maneira tranquila. “Foram diversas máscaras distribuídas, a maioria das pessoas já chegavam com elas, contamos com uma visitação de 550 pessoas”, conta Marcelo. A organização contou com a Polícia Municipal e Fiscalização e Posturas.

O prefeito Ivan Vicensotti parabenizou a todos os que participaram das ações. “Nós não queríamos fechar o cemitério, pois sei como a data é importante também para aqueles que, assim como eu, já perderam sua mãe, parabéns a todos que trabalharam para garantir a segurança de nossa população nessa data tão importante”, exclama o prefeito Ivan.

A organização fez com que os visitantes entrassem apenas por um portão e ficasse um tempo máximo de 20 minutos dentro do cemitério. Antes que as pessoas chegasse, a Prefeitura realizou também uma desinfecção com cloro em todo o local.

A ação realizada esteve em conformidade com o Decreto Municipal n° 45/2020.