Ações do comércio resultam em doação de 6,5 toneladas de alimentos

O Banco de Alimentos recebeu 6,5 toneladas de alimentos nesta terça-feira (30). A doação realizada pela rede varejista Ponto Novo Supermercados e Sol Horticenter corresponde a 322 cestas básicas. Os produtos integram parte da campanha Ação Solidária iniciada em 21 de junho.

Com o recebimento dos alimentos, essas doações serão entregues em parceria com o Fundo Social, a partir da quarta-feira (1), às famílias carentes credenciadas junto à Secretaria de Assistência Social.

“A distribuição dos alimentos já é efetuada e não parou em nenhum momento. A ação de enfrentamento à pandemia coordenada pelo Fundo Social atende as famílias referenciadas pela Assistência Social e, agora, a iniciativa solidária do Ponto Novo vem somar a essa campanha”, destacou a primeira-dama e presidente do órgão, Maria Paula Stort Bueno.