Acompanhamento dos beneficiários do Programa Bolsa Família começa a ser realizado em Engº Coelho

Até 30 novembro estarão disponíveis nas unidades de saúde do município a lista de acompanhamento dos beneficiários do Programa Bolsa Família para a pesagem do segundo semestre de 2021.

A pesagem é um procedimento obrigatório semestral do beneficiário do programa e está sendo realizada em todos os Estabelecimentos de Saúde da Família.

O acompanhamento é obrigatório para mulheres de 14 a 44 anos, crianças menores de 7 anos (necessário apresentar a carteira de vacinação) e gestantes (necessário apresentar o cartão de pré-natal).

As famílias beneficiárias podem procurar o ESF mais próximo.

Confira os horários de atendimento da cada ESF:

ESF 1: Quarta-feira das 13 às 15h30

ESF 2: Segunda-feira das 13 às 15h30

ESF 3: Sexta-feira das 08 às 10h30

ESF 4: Terça-feira das 13 às 16h

Dúvidas e Informações podem ser solicitadas por meio do WhatsApp do Cras: (19) 99761 7183.