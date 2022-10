Acusado de matar e tirar o coração da vítima é preso em flagrante em Artur Nogueira

Foi preso em flagrante o acusado de matar um pedreiro de 44 anos a golpes de facão e tirar o coração da vítima em Artur Nogueira. O caso aconteceu nesta quinta-feira, dia 20, na Rua Domingos Gallo, no Jardim Sacilotto.

A Polícia Militar recebeu um chamado, via 190, informando que um homem estava sendo atacado por outro e pedia socorro. Quando os agentes chegaram ao local já encontraram a vítima esfaqueada e detiveram o autor com o facão.

O acusado atacou o pedreiro em uma construção ao lado de sua casa e, pelo apurado, sem que houvesse um motivo ou discussão. A vítima recebeu diversos golpes de facão e foram encontradas lesões pelo corpo. Depois de matar o pedreiro, o acusado arrancou seu coração e atirou na rua

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia da cidade.