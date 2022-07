ADEACAMP conquista 3º lugar no Regional Paulista de Rugby em Cadeira de Rodas

Torneio foi realizado no último fim de semana, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, e marcou a primeira participação da ADEACAMP em campeonatos oficiais em 2022. O time foca, agora, no Campeonato Brasileiro, que ocorrerá em agosto.

Campinas, SP: O Torneio Regional Paulista de Rugby em Cadeira de Rodas termina com saldo positivo para o time da ADEACAMP. A conquista do terceiro lugar no primeiro campeonato oficial disputado no ano é um feito importante para o time que vem se preparando para disputar a série B do Campeonato Brasileiro, marcado para o próximo mês de agosto. Dos quatro jogos disputados no último fim de semana, o time da ADEACAMP venceu dois. O técnico do time Renan Melo Souza avalia de forma positiva a participação do time no Regional Paulista. “Mesmo nos jogos em que não saímos com vitória, pudemos observar o bom desempenho dos atletas em quadra e isso é muito importante para montarmos as próximas estratégias”, explica.

A ADEACAMP enfrentou adversários importantes neste final de semana. O primeiro jogo, contra o MSB, terminou com vitória da ADEACAMP de 45 x 15. No segundo jogo do sábado, contra o GIGANTES, a ADEACAMP saiu derrotada por 47 x 40 No domingo, o primeiro jogo, contra o RONINS B, foi de vitória da ADEACAMP de 47 x 19; já no segundo, a vitória ficou para o time RONINS A, de 48 x 40. “É importante reforçar que perdemos para os times que disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Vencemos os demais. Isso indica que estamos na briga pelo acesso no Campeonato Brasileiro e temos grandes chances de voltar à elite do campeonato”, afirma Ademir de Souza, presidente da ADEACAMP.

A equipe da ADEACAMP é tetracampeã brasileira e uma das que mais possuem títulos. O time é composto por 12 atletas, sendo três mulheres, com idades entre 30 e 50 anos. A maioria adquiriu a deficiência depois de sofrer um acidente mergulhando em água rasa e conheceu o Rugby em Cadeira de Rodas durante a reabilitação. Na temporada 2022/2023, o destaque vai para os atletas Bruno Ferreira e Fábio Ferreira. Os dois têm longa experiência na modalidade e passagens pela Seleção Brasileira em eventos internacionais. Além deles, Paulo Henrique Amarante foi convocado para a seleção Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas para participar dos treinamentos que fazem parte do planejamento da Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas (ABRC), em junho desse ano. A equipe conta ainda com as jovens promessas Dione Alves e Mariana Costa, que vêm iniciando sua trajetória de convocações pela seleção nacional B.

O projeto Rugby em Cadeira de Rodas – Fase I é desenvolvido pela ADEACAMP nas dependências da Faculdade de Educação Física da UNICAMP. Realizado por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, o projeto que oferece treinos de alto rendimento aos atletas conta com o patrocínio das empresas Atacadão, Fundação John Deere, Tetra Pak, Agibank, Fundação Educar DPaschoal e o apoio da Prefeitura Municipal de Campinas.

Sobre a ADEACAMP – A Associação de Esportes Adaptados de Campinas (ADEACAMP) é uma sociedade civil sem fins lucrativos que busca propiciar a participação de pessoas com deficiência em práticas esportivas, promovendoqualidade de vida e incentivando a prática de esportes adaptados em Campinas e região. A Associação fundada emAgosto de 2008, oferece duas modalidades em cadeiras de rodas, o Handebol e o Rugby, sendo essa última uma modalidade paralímpica. A equipe ADEACAMP é tetracampeã brasileira na modalidade Rugby em Cadeira de Rodas e realiza os treinamentos no Ginásio da Faculdade de Educação Física da Unicamp.