ADEACAMP lança “Projeto Equipa Fase I e “Rugby em Cadeira de Rodas” Fase II com reforços na equipe

Para a temporada 2023/2024 o time conta com atletas que são destaque regional, nacional e internacional. A cerimônia oficial foi realizada nesta quarta-feira (29) no PUC-Campinas, com a presença dos atletas e autoridades

O projeto que dá continuidade ao trabalho voltado para atletas de alto rendimento, o Rugby em Cadeira de Rodas FASE II, da ADEACAMP (Associação dos Esportes Adaptados de Campinas), foi lançado nesta quarta-feira (29), na Pontificia Universidade Católica de Campinas, junto com o Projeto Equipa FASE I, que tem como objetivo fornecer recursos para a compra dos equipamentos utilizados pelo time durante os treinamentos, campeonatos e também cuidados com a saúde dos atletas. O evento contou com a presença do Coordenador de Esportes e Rendimento de Campinas, Anderson Marques de Moraes, representando o Secretário Municipal de Esportes, Fernando Vanin, com Regina Danielli Araújo Guimarães, da Diretoria de Gestão de Políticas para Pessoa com Deficiência da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiencia e Direitos Humanos, da pró-reitora de graduação da PUC-Campinas, Cynthia Andretta, além da diretora da Faculdade de Educação Física da PUC-Campinas, Giovanna Saroa e outros representantes das entidades nacionais do esporte paralímpico, patrocinadores, apoiadores e parceiros.

Durante a cerimônia, foram apresentados os membros da Comissão Técnica, Equipe Multidisciplinar e os atletas que farão parte da equipe de Rugby em Cadeira de Rodas para a temporada 2023/2024, com destaque para os atletas Bruno Damaceno, que acabou de conquistar o bronze inédito com a Seleção Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas, no Parapan de Santigado do Chile, e Carlos Neme, atleta colombiano contratado recentemente, que já foi capitão da Seleção e tem grande experiência e medalhas em torneios paranamericanos e mundiais, sendo destaque nessas competições.

Para o presidente da ADEACAMP, Ademir Souza, a continuidade do projeto consolida o trabalho da entidade, desenvolvendo o esporte para pessoas com deficiência. “Esperamos que a ADEACAMP tenha ainda mais êxito nas modalidades com as quais trabalha e que a fase II do Projeto Rugby em Cadeira de Rodas nos ajude a incluir mais pessoas com deficiência no esporte, garantindo mais autonomia e qualidade de vida”, completa.

O projeto propiciará aos atletas toda a infraestrutura para um treinamento de excelência, contando ainda, com um quadro multidisciplinar de profissionais altamente qualificados e suas atividades desenvolvidas nas dependências da Faculdade de Educação Física da PUC-Campinas. Na Fase II, 13 atletas serão contemplados com as melhores condições de treinamento. O Rugby em Cadeira de rodas – FASE II é realizado pela ADEACAMP por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, e conta com o patrocínio de empresas como a Fundação John Deere, Tetra Pak, GEA, PJ Neblina Materiais Elétricos e o apoio da Prefeitura Municipal de Campinas, garantindo as condições adequadas de recursos humanos e auxílio aos atletas e comissão técnica que participam do trabalho. A ADEACAMP também é beneficiada pelo Equipa FASE I, um projeto de Lei de Incentivo do Governo Federal, que disponibiliza recursos para compra dos equipamentos utilizados pelo time durante os treinamentos, campeonatos e também cuidados com a saúde dos atletas.

Reestruturação

A ADEACAMP tem estruturado de forma cuidadosa o trabalho com a equipe de rugby, fazendo com que o esporte paralímpico seja ainda mais valorizado no Brasil. Por isso, a continuidade do projeto Rugby em Cadeira de Rodas, agora em sua Fase 2, é de extrema importância, explica Luiz Marcelo da Luz, diretor geral do projeto. “Estamos profissionalizando a gestão e investindo na formação dos atletas e da equipe técnica para levar adiante a missão do Rugby enquanto esporte de inclusão e contamos com o suporte de uma rede de patrocinadores que entendem a importância do esporte. Mais do que resultados, esperamos que a equipe se mostre eficiente perante as equipes que enfrentaremos nas competiçoes da temporada 2023/2024”, completa Luiz Marcelo.

Sobre a ADEACAMP:

A Associação dos Esportes Adaptados de Campinas (ADEACAMP) é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que busca propiciar a participação de pessoas com deficiência em práticas esportivas, promovendo qualidade de vida e incentivando a prática de esportes adaptados em Campinas e região. A associação, fundada em Agosto de 2008, oferece três modalidades em cadeiras de rodas, o Handebol , a Bocha e o Rugby , sendo essa última uma modalide paralímpica. A equipe da ADEACAMP é tetracampeã brasileira na modalidade Rugby em Cadeira de Rodas e realiza os treinamentos no Ginásio da Faculdade de Educação Física da PUC-Campinas.