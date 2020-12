Administração Municipal implanta guias e sarjetas em ruas do bairro Santa Edwiges para Pavimentação Asfáltica

A Prefeitura de Pedreira, através de contrato de Financiamento, Infraestrutura e Saneamento firmado com a Caixa Econômica Federal, está desenvolvendo obras de infraestrutura para efetuar a Pavimentação Asfáltica das ruas Luiz Tinti e João de Oliveira, localizadas no bairro Jardim Santa Edwiges.

Segundo informou o secretário municipal de Obras e Vias Públicas, Julio Francisco Nobile, a empresa vencedora do Processo Licitatório já iniciou os serviços, primeiramente com a terraplenagem das ruas. “Neste momento estão sendo implantadas as guias e sarjetas, a Rua Luiz Tinti já recebeu as pedras britadas e sua devida compactação, ao final a Pavimentação Asfáltica”.

O prefeito Hamilton Bernardes Junior lembra que a Administração Municipal estará em breve iniciando as obras de pavimentação asfáltica em outras localidades do Município. “Vamos asfaltar ainda as seguintes ruas: José Fernando de Oliveira Santos no Centro, ao lado da Escola Municipal Professora Maria Elisa Vicentin Pintor; Antônio Morandim Nunciaroni, Rosa Dalto Rossi e Sabastião Victório no Jardim Santa Edwiges; Alberto Carlotti no Jardim Altos de Santana; Oscar Castro Vieira e Evaristo Cassiani mo Loteamento Vale Verde II; Elieser Ferreira de Paula no Jardim Panorama; Anésio Razolli na Vila Nova e a Rua Nelson Custódio no Distrito Industrial Américo Pieri”, destacou o prefeito Hamilton Bernardes Junior.

A Prefeitura de Pedreira já firmou contrato através de Licitação Pública, para o Recapeamento Asfáltico das ruas Maria Pelatti Castelo no Jardim Santa Clara e da José Manoel de Freitas no Jardim Alzira.