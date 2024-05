Adolescente Apreendido Após Perseguição Policial em Jaguariúna

Na noite de 9 de maio, uma ocorrência policial chamou a atenção dos policiais em patrulhamento pelo 1º Pelotão da Polícia Militar da cidade, durante uma ação rotineira de prevenção de crimes, se depararam com uma situação que resultou na apreensão de um adolescente de 15 anos, identificado apenas como E., suspeito de envolvimento em uma tentativa de furto de motocicleta.

Segundo relatos policiais, a ação teve início quando os agentes avistaram duas motocicletas, uma delas com o emplacamento aparentemente adulterado. Ao tentar abordar os condutores, um deles empreendeu fuga, desobedecendo às ordens de parada dos policiais. O acompanhamento se estendeu por diversas ruas da cidade, com os policiais mantendo cautela e solicitando apoio para cercar os suspeitos.

Após uma perseguição que colocou em risco a segurança de outros veículos e pedestres, o condutor perdeu o controle da direção no bairro Berlim, possibilitando a abordagem pelas autoridades. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, uma chave de fenda foi encontrada no bolso do short do adolescente, item frequentemente associado a furtos de motocicletas.

Diante dos fatos, E. foi apreendido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde o Delegado tomou conhecimento da ocorrência. Após análise, o delegado determinou que apenas a adulteração da placa não configurava materialidade para um ato infracional, resultando na elaboração de um boletim não criminal. O adolescente foi liberado sob a responsabilidade de seu genitor.

A motocicleta em questão foi recolhida ao pátio devido à falta de habilitação do condutor e ao mau estado de conservação do veículo.