Adolescente apreendido em Artur Nogueira pela GCM por crime análogo ao tráfico de drogas

Da Redação

Na tarde do dia 6 de março, a Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira, por meio da equipe ROMU , realizava um patrulhamento preventivo no bairro Jardim Sacilotto (02) quando efetuou a captura de um adolescente suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

Identificado como E., de apenas 15 anos, o jovem foi avistado pela equipe ROMU durante o patrulhamento na Rua Pedro P. Pires de Campos. Ao perceber a presença da viatura, o adolescente, conhecido nos meios policiais, demonstrou atitude suspeita, o que levou os agentes a abordá-lo.

Após uma busca pessoal, não foram encontrados itens ilícitos com o adolescente. No entanto, a equipe já tinha conhecimento de que havia um mandado de busca e apreensão em aberto contra ele, pelo crime análogo ao tráfico de drogas, expedido pela 2ª Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira.

Diante da situação, “E” foi encaminhado ao plantão policial, onde as autoridades foram informadas sobre a captura e o mandado em seu desfavor. A autoridade policial presente deliberou a elaboração do Boletim de Ocorrência. Posteriormente, o adolescente foi conduzido ao Pronto Socorro Municipal local, onde passou por exame cautelar.

Ao término dos procedimentos, o jovem permaneceu à disposição da justiça para os encaminhamentos necessários. A ação da GCM reforça o compromisso com a segurança da comunidade e o combate ao crime no município de Artur Nogueira.