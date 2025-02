Adolescente é Apreendido por Tráfico de Drogas em Mogi Guaçu

Na noite de ontem (26), durante patrulhamento pela Avenida Vitor Bueno, em Mogi Guaçu, a Polícia Militar apreendeu um adolescente de 15 anos por tráfico de drogas. A abordagem ocorreu após a equipe da Força Tática perceber a atitude suspeita do jovem, que ao notar a viatura retornou rapidamente para o interior de uma padaria.

Os policiais desembarcaram e realizaram a contenção do suspeito, conduzindo-o para o lado externo do comércio. Durante a busca pessoal, foram encontrados no bolso de sua bermuda 13 pinos de cocaína e 9 porções de maconha tipo colombiana, além de uma cédula de R$ 20,00 em suas mãos.

Ao ser informado sobre sua apreensão, o adolescente resistiu à detenção e ameaçou os policiais de morte, afirmando que “estava no corre mesmo e que não dava nada”. Diante da situação, foi necessário o uso de força moderada para conter o jovem e algemá-lo, conforme os protocolos operacionais da PM.

O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde o menor permaneceu apreendido à disposição da Justiça.