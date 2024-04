Adolescente Infrator Apresentado por Receptação de Veículo Roubado em Mogi Mirim

Na tarde do dia 21 de abril, uma operação policial na cidade de Mogi Mirim resultou na abordagem de dois indivíduos conduzindo motocicletas CG pretas ao longo da avenida Pedro Botesi. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos empreenderam fuga, desencadeando uma breve perseguição. As autoridades conseguiram deter um dos indivíduos, identificado como C. F., adolescente infrator, na avenida da Saudade. No entanto, o segundo indivíduo e seu veículo conseguiram escapar da abordagem.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o adolescente infrator. Entretanto, ao procederem com a busca no veículo, os policiais realizaram uma consulta ao emplacamento, revelando que se tratava de uma motocicleta CG 125 com registro de furto datado do dia 20 de abril de 2024, também na cidade de Mogi Mirim.

Diante das circunstâncias, tanto o veículo quanto o adolescente foram conduzidos e apresentados na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu. Na presença da escrivã foi elaborado o Boletim de Ocorrência Policial de Receptação (BOPC). Após a chegada da genitora do adolescente infrator, este foi liberado.

Posteriormente, o proprietário legítimo do veículo compareceu à CPJ, onde seu bem foi devidamente restituído.