Adolescente Procurado é Apreendido pela PM em Itapira

Na manhã de 11 de julho, a Polícia Militar de Itapira realizou a apreensão de um adolescente procurado, identificado como R.. A operação foi conduzida pela equipe composta pelo soldado PM Matos e o cabo PM Valmir.

Ocorrência e Abordagem

A equipe policial, ciente de um mandado de apreensão ativo contra o adolescente, localizou e abordou o jovem durante patrulhamento de rotina. Durante a abordagem, R. confessou ter se envolvido com tráfico de drogas anteriormente, mas afirmou que atualmente estava trabalhando.

Procedimentos na Delegacia

O adolescente foi então conduzido à Delegacia de Polícia de Itapira, onde o delegado responsável foi informado sobre os fatos. Após a análise da situação, o delegado determinou a recolha e a transferência do jovem para a unidade da Fundação Casa em Mogi Mirim.

Documentação da Ocorrência

A operação foi registrada sob o Boletim de Ocorrência assegurando a formalidade e a continuidade do processo legal.

Conclusão

A ação rápida e eficiente da Polícia Militar de Itapira demonstra o compromisso das forças de segurança em cumprir os mandados judiciais e manter a ordem na comunidade, ressaltando a importância do trabalho integrado entre as equipes policiais e as autoridades judiciais.