Adolescentes da Fundação CASA de Campinas participam de oficina de barista no Senac

Cinco adolescentes da Fundação CASA Maestro Carlos Gomes, em Campinas, participaram, na última sexta-feira (04/07), de uma visita técnica ao Senac do município. A ação teve como objetivo apresentar aos jovens as possibilidades de cursos profissionalizantes disponíveis na unidade, com destaque para a área de gastronomia.

Durante a visita, os adolescentes participaram de uma oficina prática de preparo de chocolate quente, conduzida por instrutores do curso formação de barista. Ao longo da atividade, os participantes aprenderam técnicas como o derretimento correto do chocolate, controle de temperatura, finalização com especiarias e montagem das bebidas.

Além de promover o aprendizado de uma nova habilidade, a ação buscou ampliar o repertório profissional dos adolescentes e estimular a construção de projetos de vida por meio da educação.

Para o diretor do CASA Maestro Carlos Gomes, Ronaldo de Oliveira Silva, a atividade foi uma oportunidade concreta de mostrar novos caminhos aos adolescentes. “Momentos como esse permitem que os jovens enxerguem possibilidades reais de inserção no mercado de trabalho e reforçam o papel da educação como ponte para o futuro”, afirmou.

A presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, também destacou a importância da iniciativa. “A aproximação com instituições como o Senac fortalece a nossa política de ressocialização. É por meio de experiências formativas como essa que construímos oportunidades e reafirmamos a confiança no potencial de transformação dos nossos jovens”, declarou.

Visita à fábrica da Nestlé

Em junho, seis adolescentes do CASA Maestro Carlos Gomes também participaram de uma visita à fábrica da Nestlé, em Caçapava, onde conheceram de forma interativa o processo de fabricação do chocolate.

A experiência contribuiu para ampliar o conhecimento dos jovens sobre temas como produção industrial, higiene e educação alimentar — elementos que se conectam diretamente com as etapas vivenciadas posteriormente na preparação do chocolate quente durante a oficina de barista.

Sobre a Fundação CASA

A Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA), vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, aplica medidas socioeducativas conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). Atendendo jovens de 12 a 21 anos incompletos em São Paulo, a Fundação executa medidas de privação de liberdade e semiliberdade determinadas pelo Poder Judiciário, garantindo os direitos previstos em lei, pautando-se na humanização, e contribuindo para o retorno do adolescente ao convívio social.