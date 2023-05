Adolescentes da Fundação CASA participam do Dia do Desafio

Os adolescentes em atendimento na Fundação CASA, assim como servidores, participam na próxima semana do Dia do Desafio, uma campanha mundial que incentiva a prática de esportes e atividades físicas, cuja coordenação no continente americano é do Serviço Social do Comércio de São Paulo (Sesc-SP).

Embora o Dia do Desafio ocorra formalmente no dia 31 de maio, na Fundação CASA os profissionais de Educação Física poderão desenvolver atividades fora da rotina esportiva entre os dias 29 de maio e 02 de junho.

Desde ao menos 2004, jovens e funcionários da Instituição se engajam nas atividades físicas da campanha. No ano passado, por exemplo, 2.674 jovens e servidores, de 73 centros de atendimento em todo o Estado praticaram atividades esportivas diferenciadas, como brincadeiras populares, jogos cooperativos, skate, rúgbi, atividade circense, yoga, crossfit, artes marciais, entre outras.

Em 2023, a 29ª edição do evento traz como tema “Muito mais que um dia!”, propondo a adoção de uma vida mais saudável e a criação de legados positivos, assim como estimular a população a se engajar e participar, durante todo o ano, de projeto e políticas públicas relativas à atividade física.

A campanha também procura sensibilizar gestores públicos e instituições a desenvolver projetos comunitários que envolvam esporte, atividade física e mobilidade urbana.

“A participação na campanha é um meio de estimular o sentimento de pertencimento à sociedade no jovem atendido, ao proporcionar o acesso a um evento que ocorre no ambiente externo ao centro socioeducativo, mas que pode ser incentivado e reproduzido internamente”, explica o presidente da Fundação CASA, João Veríssimo Fernandes. “Além de ser um meio de adoção de um estilo de vida distante do sedentarismo.”

Nos centros socioeducativos da Fundação CASA, os adolescentes em atendimento têm pelo menos duas aulas semanais de esporte e atividades físicas, ministradas por profissionais de Educação Física da Instituição.

O Dia do Desafio é uma iniciativa global da The Association For International Sport for All (TAFISA), com apoio institucional da International Sport and Culture Association (ISCA) e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Na Fundação CASA, a proposta é organizada pela Gerência de Educação Física e Esporte (Gefesp).