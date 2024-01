Adolescentes são apreendidos por receptação de veículo furtado em Mogi Mirim

Da Redação

Na manhã de hoje, a polícia de Mogi Mirim foi acionada via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para atender a uma ocorrência relacionada a um veículo furtado. Ao chegar ao local informado, os agentes conseguiram localizar e abordar dois indivíduos que estavam dentro de um veículo Renault Kwid, produto de furto ocorrido no dia anterior em Mogi Guaçu. Surpreendentemente, os suspeitos eram dois adolescentes, com idades de 16 e 17 anos.

Os jovens foram submetidos a uma busca pessoal, durante a qual foram encontrados dois celulares em posse deles. Os aparelhos foram consultados, mas não foram identificados como produtos ilícitos. Devido à idade dos infratores, foi dada voz de apreensão, e eles foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Mirim.

Na CPJ, os adolescentes foram liberados para seus familiares. Eles responderão por ato infracional de receptação, uma vez que estavam na posse de um veículo furtado. A polícia fez contato com o representante da seguradora, que acompanhou a situação até a CPJ.

O fato ressalta a importância do trabalho conjunto entre as forças policiais e as seguradoras para combater o crime de furto e receptação de veículos. A rápida resposta da polícia e a colaboração da seguradora foram fundamentais para a resolução desse caso. A comunidade local pode ficar tranquila, sabendo que as autoridades estão vigilantes e agindo para garantir a segurança e a justiça na região.