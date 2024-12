Adolescentes são apreendidos por tentativa de latrocínio em Mogi Guaçu

Na manhã de 26 de dezembro, dois adolescentes de 14 e 15 anos foram apreendidos em Mogi Guaçu após uma tentativa de latrocínio contra um motorista de aplicativo de 57 anos. O crime ocorreu na Avenida Honório Orlando Martini, no Jardim América, e foi desvendado durante patrulhamento ostensivo da Polícia Militar.

De acordo com o registro policial, a equipe avistou um Chevrolet Onix envolvido em uma colisão com outro veículo. Ao abordar o carro, encontraram apenas o adolescente de 14 anos (K.), que inicialmente apresentou versões contraditórias sobre a origem do veículo e dos pertences encontrados dentro dele, como a CNH da vítima, uma placa luminosa de Uber e outros objetos pessoais.

Após interrogatório, o adolescente admitiu o crime, revelando que, junto com o comparsa de 15 anos (B.), haviam subtraído o veículo após atacar o motorista. Ele também informou o local onde o segundo menor poderia estar. Com o apoio de outras viaturas, o adolescente de 15 anos foi localizado e confessou ter imobilizado a vítima com um golpe conhecido como “chave cervical” (mata-leão). Os dois acreditaram ter matado o motorista e abandonaram-no inconsciente próximo ao “Monte de Oração”, em uma estrada de terra.

Durante o andamento da ocorrência, a polícia recebeu informações de que um homem desorientado e ferido estava pedindo ajuda no bairro Eldorado. No local, foi constatado que se tratava da vítima, que apresentava ferimentos pelo corpo, incluindo um corte profundo na cabeça. Ele relatou que foi atacado durante uma corrida contratada pelos adolescentes no bairro Santa Terezinha.

A vítima foi socorrida, medicada e liberada após atendimento. Na delegacia, ela reconheceu os adolescentes como os autores do crime. A autoridade policial ratificou a apreensão dos menores, que responderão por tentativa de latrocínio, conforme o artigo 157, §2º, inciso II, e §3º, inciso II, do Código Penal. Eles permaneceram à disposição da Justiça para as medidas cabíveis.

A rápida ação da Polícia Militar foi essencial para solucionar o caso e garantir a segurança da vítima.